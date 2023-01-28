Сергей Семак: думаю, мы хорошо поработали для первого сбора

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в контрольном матче с катарским клубом «Лусаил-Сити» (3:0).

«Самое главное — что все здоровы, что сегодня все смогли сыграть — это важно. Что касается самой игры, то в первом тайме уровень команд был ниже, но для нас это стало хорошей возможностью почувствовать игровой ритм и немного втянуться в те скорости, которые мы должны будем показывать в ближайших матчах.



Думаю, мы хорошо поработали для первого сбора. Условия замечательные, удалось найти пару спарринг-партнёров и сыграть пару игр. Вся основная игровая работа начнётся в Дубае. Этим сбором мы довольны, всё прошло хорошо. Сегодня команда перелетает в Дубай, там нас ждёт три дня выходных, после чего мы начнём заниматься.



Отличия товарищеских матчей? Какие-то отличия есть, наши соперники по-разному играют. Что касается нашей игры, то первые таймы были немного посложнее и поинтенсивнее — это и понятно, соперник посвежее. Во втором тайме мы увидели больше контроля, но меньше интенсивности — разные игроки находятся в разных кондициях. Комбинации игроков, которые мы видели в этих матчах, связаны с формой, в которой сейчас находятся футболисты. Между играми разницы особой не было. Второй матч оказался, наверное, сложнее с точки зрения психологии — игра в день отъезда, чуть более накопившаяся усталость. Наверное, с точки зрения эмоций сегодняшний матч был немного поспокойнее», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».