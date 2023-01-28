«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск
Поделиться
Сегодня, 28 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслужит главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды встречались в сезоне-2018/2019. В первом круге чемпионата Испании соперники сыграли вничью — 2:2, а во втором — «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 17 матчей. «Жирона» находится на 21-й строчке строчке. Команда заработала 21 балл за 18 матчей.
Комментарии
- 28 января 2023
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:32
-
14:28
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:53
-
12:51
-
12:35
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:43
-
11:43
Партнерский контент