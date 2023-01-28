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«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск

«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 28 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслужит главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды встречались в сезоне-2018/2019. В первом круге чемпионата Испании соперники сыграли вничью — 2:2, а во втором — «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 17 матчей. «Жирона» находится на 21-й строчке строчке. Команда заработала 21 балл за 18 матчей.

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