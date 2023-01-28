Ди Мария: Мбаппе уже выиграл один чемпионат мира, зачем ему второй? Хватит и одного

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал об отношениях с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 4:2 пен.), отметив, что не общался с французом с того момента.
«Я не разговаривал с Мбаппе после финала. Тогда я поговорил с ним на поле. Если он уже выигрывал чемпионат мира один раз, зачем ему второй? Хватит и одного.
Что бы я сделал на месте Мбаппе, встретившись с Месси в клубе? Просто поприветствовал бы, и всё. Вы защищали цвета своих сборных. Я бы не стал его поздравлять, это убило бы меня изнутри. Я мог бы поздравить его на поле, пожать руку, не более», — приводит слова Ди Марии Ole.
Мбаппе стал чемпионом мира со сборной Франции в 2018 году, выиграв мундиаль в России.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 28 января 2023
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