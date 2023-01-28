Антонин Кински: для меня Вагнер Лав — лучший легионер РПЛ

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал, какого футболиста считает лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги.

«Я могу оценивать только то время, когда я играл в России. Для меня Вагнер Лав — лучший легионер РПЛ», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также играл за армейцев в 2013 году. В составе ЦСКА бразильский форвард трижды становился чемпионом России (2005, 2006, сезон-2012/2013), выигрывал Кубок России (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубок страны (2006, 2007, 2009, 2013), а также становился обладателем Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).