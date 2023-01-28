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Ди Мария: мы с ребятами смеялись над тем, что Мартинес сделал со своим вратарским призом

Ди Мария: мы с ребятами смеялись над тем, что Мартинес сделал со своим вратарским призом
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Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал об отношении к вратарю национальной команды Эмилиано Мартинесу, который известен своим скандальным поведением после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мартинес? Мне нравится этот провокационный персонаж. Не мне судить, перешёл ли он границы дозволенного. Он такой… Мы с ребятами смеялись над тем, что он сделал со своим трофеем лучшему вратарю чемпионата мира, потому что в этом весь он. Он не изменяет себе, делая то, что хочет, то, что чувствует. Во время серии пенальти, во время танцев, во время парада, всегда… Может быть, иногда он увлекается, но он такой. Европейцы его критиковали, но если человек вот такой… Благодаря ему мы выиграли чемпионат мира. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Ди Марии Ole.

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