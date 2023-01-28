Шон Дайч прибыл на базу «Эвертона» перед назначением на пост главного тренера

Английский специалист Шон Дайч прибыл на базу ливерпульского «Эвертона» перед назначением на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает «твиттер» Sky Sports News.
Дайч работал в «Бёрнли» на протяжении 10 сезонов, покинув команду в апреле 2022 года. В 2016 году английский специалист привёл команду к победе в Чемпионшипе, выведя «Бёрнли» в английскую Премьер-лигу.
Напомним, в январе 2023 года «Эвертон» объявил об увольнении предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульцы занимают 19-ю, предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона. Команда набрала 15 очков после 20 сыгранных матчей. 4 февраля «Эвертон» примет на своём поле лидирующий в АПЛ лондонский «Арсенал».
Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
- 28 января 2023
-
16:45
-
16:44
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:26
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:32
-
14:28
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:01
-
13:00