Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шон Дайч прибыл на базу «Эвертона» перед назначением на пост главного тренера

Шон Дайч прибыл на базу «Эвертона» перед назначением на пост главного тренера
Комментарии

Английский специалист Шон Дайч прибыл на базу ливерпульского «Эвертона» перед назначением на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает «твиттер» Sky Sports News.

Дайч работал в «Бёрнли» на протяжении 10 сезонов, покинув команду в апреле 2022 года. В 2016 году английский специалист привёл команду к победе в Чемпионшипе, выведя «Бёрнли» в английскую Премьер-лигу.

Напомним, в январе 2023 года «Эвертон» объявил об увольнении предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульцы занимают 19-ю, предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона. Команда набрала 15 очков после 20 сыгранных матчей. 4 февраля «Эвертон» примет на своём поле лидирующий в АПЛ лондонский «Арсенал».

Лэмпард снова безработный. Но гнев фанатов это не успокоит Лэмпард снова безработный. Но гнев фанатов это не успокоит

Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023