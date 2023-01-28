Симеоне — о словах главы «Атлетико» в адрес «Реала»: он сказал то, о чём многие молчат

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о заявлении генерального директора клуба Мигеля Анхеля Хиля Марина, который обвинил «Реал» во влиянии на судей после очного матча команд в Кубке Испании.



«Прежде всего нужно исходить из ситуации. С тех пор как я пришёл в этот клуб, никогда не было таких заявлений, подобных словам Мигеля. Мы никогда не искали оправданий. С внедрением VAR футбол стал гораздо честнее. Он сказал то, о чём многие молчат, и сделал это естественно.

Изменения в работе судей? Ничего не изменится, потому что многое играет подсознание. Когда в игру вступает подсознание, становится очень сложно. Мы должны принять то, что имеем. Мы постараемся конкурировать лучшим образом в предложенных обстоятельствах», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.