Алексей Миранчук — в запасе «Торино» на матч Серии А с «Эмполи»
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«Торино» объявил состав на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Встреча состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Начало игры — в 17:00 мск.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Войвода, Байе, Линетты, Риччи, Влашич, Радоньич, Сек.
Напомним, права на Миранчука принадлежат другому итальянскому клубу — «Аталанте». Российский футболист арендован «Торино» до конца сезона-2022/2023.
«Торино» в 19 матчах набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Эмполи» (25) — на десятом месте. Лидером соревнований является «Наполи» (50).
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