Алексей Миранчук — в запасе «Торино» на матч Серии А с «Эмполи»

«Торино» объявил состав на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Встреча состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Начало игры — в 17:00 мск.



Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.



«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Войвода, Байе, Линетты, Риччи, Влашич, Радоньич, Сек.

Напомним, права на Миранчука принадлежат другому итальянскому клубу — «Аталанте». Российский футболист арендован «Торино» до конца сезона-2022/2023.

«Торино» в 19 матчах набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Эмполи» (25) — на десятом месте. Лидером соревнований является «Наполи» (50).