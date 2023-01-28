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«Жирона» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

«Жирона» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 28 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Жироной». Встреча состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Жирона»: Гассанига — Гутьеррес, А. Мартинес, Эспиноса, Хуанпе — Ромеу, Коуту, Эррера, Гарсия, Рикельме — Кастельянос.

«Барселона»: тер Штеген — Араухо, Алонсо, Кунде, Гарсия — Бускетс, Гави, Ф. де Йонг — Рафинья, Фати, Дембеле.

«Барселона» является лидером испанского чемпионата. У футболистов Хави в активе 44 очка по исходу 17 встреч, они опережают мадридский «Реал» на три очка. «Жирона» находится на 12-м месте турнирной таблицы, у команды набрано 21 очко.

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