Неймар даст показания в суде по уголовному делу в качеству свидетеля

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар даст показания по уголовному делу в Бразилии. Он покупал ювелирные изделия у человека, обвиняемого в отмывании денег. Об этом сообщает Metropoles.
Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что Неймар будет вызван в суд в качестве свидетеля.
Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия, согласно документам, составила € 19 тыс.
По данным следствия, суммы, задекларированные компанией по изготовлению ювелирных изделий, зарегистрированной на имя Эдуардо, далеки от её реальных доходов. Так, сумма сделки по продаже украшения Неймару составляет 81% реальных доходов. Ещё 11 счетов были выставлены на имя самого Силвы и не содержат описаний проданных товаров.
- 28 января 2023
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