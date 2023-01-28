Аллегри: внешние проблемы «Ювентуса» не должны касаться игроков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 20-го тура итальянской Серии А с «Монцей» прокомментировал неудачную серию клуба и призвал команду абстрагироваться от внешних проблем в виде снятия с команды 15 очков.
«Мы подходим к этому матчу после того, как набрали всего одно очко в последних двух матчах, пропустив при этом восемь мячей, этот показатель мы должны улучшить. Мы пропустили семь мячей в 17 играх до этого, поэтому нам нужно вернуться к старым оборонительным системам. «Монца» — это команда, которая хорошо играет, уже в Кубке Италии они провели хороший матч. Так что это будет для нас важной встречей, благодаря которой мы должны вернуться на победную поступь.
Команда должна оставаться изолированной от всего, сосредоточенной и стремящейся вернуться к победам, чтобы набрать очки. Внешние проблемы не должны касаться нас, потому что у нас есть руководство, способное всё решить. Мы же должны провести хорошо следующие 19 матчей», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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