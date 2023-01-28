Лукаку готов понизить зарплату, чтобы остаться в «Интере». Ромелу не хочет быть в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, выступающий за команду на правах аренды из «Челси», готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в чемпионате Италии. Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, «Челси» вряд ли согласитcя включить опцию покупки 29-летнего футболиста, если «Интер» арендует Лукаку на второй сезон. Однако Ромелу не намерен возвращаться в английскую команду и хочет остаться в «Интере», где прошёл один из лучших фрагментов его карьеры (2019–2021). После он был продан в «Челси», но так и не сумел там закрепиться.

В нынешнем сезоне Лукаку в восьми матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение с «Челси» рассчитано до 2026 года.

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