Моуринью: по всей видимости, Дзаньоло останется в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию со своим футболистом Николо Дзаньоло, к которому проявляли интерес «Милан» и «Борнмут» в это зимнее трансферное окно.
«Похоже, я был прав в ситуации с Николо Дзаньоло: по всей видимости, он останется в клубе. Мне нужны игроки, которые счастливы в «Роме», хотя он и просил покинуть клуб на несколько месяцев», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.
По сведениям журналистов, Дзаньоло ранее отклонил предложение «Борнмута», несмотря на соглашение, достигнутое между двумя клубами. В связи с этим владелец римлян впал в ярость и грозил исключить футболиста из основного состава команды, если тот не согласится перейти в английский клуб.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
- 28 января 2023
-
18:25
-
18:16
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:15
-
17:15
-
16:45
-
16:44
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:26
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:53