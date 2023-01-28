Моуринью: по всей видимости, Дзаньоло останется в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию со своим футболистом Николо Дзаньоло, к которому проявляли интерес «Милан» и «Борнмут» в это зимнее трансферное окно.

«Похоже, я был прав в ситуации с Николо Дзаньоло: по всей видимости, он останется в клубе. Мне нужны игроки, которые счастливы в «Роме», хотя он и просил покинуть клуб на несколько месяцев», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.



По сведениям журналистов, Дзаньоло ранее отклонил предложение «Борнмута», несмотря на соглашение, достигнутое между двумя клубами. В связи с этим владелец римлян впал в ярость и грозил исключить футболиста из основного состава команды, если тот не согласится перейти в английский клуб.

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