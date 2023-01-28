Диего Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в мадридском «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признал, что выступления команды в этом сезоне во многом отразятся на том, продолжит ли он карьеру на посту наставника «матрасников».

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. После окончания каждого сезона мы собираемся, чтобы решить, что будет дальше. Этот год не станет исключением», — приводит слова Симеоне Marca.

Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в декабре 2011 года. С тех пор под его руководством команда приняла участие в 608 матчах, дважды доходила до финала Лиги чемпионов, а также выиграла два чемпионата Испании.

Видеообзор. «Атлетико» М — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.