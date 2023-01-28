«Венеция» сыграла вничью с «Читтаделлой» в матче Серии В. Черышев не вышел на поле

Сегодня, 28 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии В, в котором «Венеция» принимала у себя дома «Читтаделлу». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты с пенальти. На 29-й минуте Йоэль Похьянпало вывел хозяев вперёд, а спустя девять минут Мирко Антонуччи сравнял счёт точным ударом с «точки». На 81-й минуте в составе «Венеции» был удалён Ридгесиано Хапс. Российский полузащитник Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Серии В «Венеция» набрала 21 очко в 22 матчах и располагается в зоне вылета. У «Читтаделлы» 24 очка. Денис Черышев провёл 10 матчей в нынешнем сезоне Серии В, забил три гола и отдал одну голевую передачу.