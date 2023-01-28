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«Кадис» дома уверенно переиграл «Мальорку»

«Кадис» дома уверенно переиграл «Мальорку»
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Сегодня, 28 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Кадис» играл с «Мальоркой». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 16:00 мск.

Хозяева быстро смогли открыть счёт в этом матче: на 10-й минуте крайний атакующий полузащитник Тео Бонгонда с передачи Альваро Негредо сумел вывести «Кадис» вперёд.

Гол Бонгонда:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 38-й минуте «Мальорка» по решению судей VAR получила пенальти в свои ворота за фол на Рубене Алькарасе. К «точке» подошёл полузащитник Алехандро Фернандес, который уверенно переиграл голкипера Предрага Райковича.

Гол Фернандеса:

Во втором тайме счёт никак не изменился. Финальный свисток арбитра оповестил о победе «Кадиса» со счётом 2:0.

Испания - Примера. 19-й тур
28 января 2023, суббота. 16:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Бонгонда – 10'   2:0 Фернандес – 38'
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