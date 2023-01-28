Микель Артета остался доволен дебютом Леандро Троссарда в стартовом составе «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дебют бельгийского полузащитника Леандро Троссарда в стартовом составе команды. Он пришёлся на матч с «Манчестер Сити» (0:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Он создавал опасность каждый раз, когда находился в штрафной или рядом с ней. Я доволен игрой Леандро», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» в «Твиттере».

28-летний Троссард стал игроком «Арсенала» 20 января 2023 года. Он перешёл в команду из «Брайтона» за € 24 млн, подписав контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Леандро в 17 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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