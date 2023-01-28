Спаллетти: каковы шансы на досрочное чемпионство «Наполи»? Плохо разбираюсь в математике

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую встречу 20-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
«Предстоит серьёзная игра. Это будет матч, которым можно насладиться как тактически, так и индивидуально. Три очка — это всегда добыча, которую хочется забрать домой. Мы не зависим от результатов других команд. Мы всегда должны вести себя одинаково и думать о повседневной работе.
Я ожидаю практичную и прямолинейную «Рому». Моуринью умеет объяснить своей команде, что делать во время игры. У него есть техничные игры, поэтому мы никогда не должны думать о том, что победа уже в наших руках.
Шансы на скудетто? Сейчас не время говорить об этом. Я не могу сосчитать, чтобы сказать, сколько нам нужно для досрочной победы. Я плохо разбираюсь в математике и умею делать только простые вычисления: если мы выиграем, у нас будет 53 очка», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
- 28 января 2023
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