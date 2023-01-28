Моуринью: поздравляю жителей Неаполя, игроков «Наполи» и Спаллетти, они выиграли скудетто

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии грядущей встречи 20-го тура итальянской Серии А с «Наполи» поделился мнением о шансах неаполитанцев стать чемпионами в этом сезоне. Матч между командами состоится завтра, 29 января, начало – в 22:45 мск.
«Какой «Наполи» будет завтра вечером? Такой же, как и всегда. Я утверждаю, что они уже выиграли скудетто, причём заслуженно. Поздравляю жителей Неаполя, игроков и Лучано Спаллетти, они выиграли скудетто и являются достойными победителями. Они опережают своего ближайшего преследователя на 12 очков, и нет сейчас команды в чемпионате, которая может составить им конкуренцию. Скудетто принадлежит им.
Если кто-то скажет мне, что «Рома» капитулирует перед ними, я отвечу, что нет. Но они уже выиграли чемпионат», — приводит слова Моуринью FC Inter News.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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