Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 28 января, товарищеский матч между собой провели казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток зафиксировал победу команды Мелбет Первой лиги со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте: после подачи штрафного от Дмитрия Кабутова мяч головой переправил Егор Тесленко. На 66-й минуте Александр Ломовицкий замкнул прострел Камиля Муллина, увеличив преимущество своей команды. На 70-й минуте единственный мяч «Крыльев Советов» забил Дмитрий Цыпченко, перекинув мяч через Юрия Дюпина.

Официальная часть сезона начнётся для «Рубина» 5 марта, когда в рамках Первой лиги команда встретится с «Кубанью» на выезде. «Крылья Советов» начнут вторую часть сезона тремя играми с «Динамо» — двумя в Фонбет Кубке России и одной в Российской Премьер-Лиге.

«Рубин» меняет топ-менеджмент, а «Уфа» — задачи. Что происходит в Первой лиге? «Рубин» меняет топ-менеджмент, а «Уфа» — задачи. Что происходит в Первой лиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023