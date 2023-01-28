«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Сегодня, 28 января, товарищеский матч между собой провели казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток зафиксировал победу команды Мелбет Первой лиги со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте: после подачи штрафного от Дмитрия Кабутова мяч головой переправил Егор Тесленко. На 66-й минуте Александр Ломовицкий замкнул прострел Камиля Муллина, увеличив преимущество своей команды. На 70-й минуте единственный мяч «Крыльев Советов» забил Дмитрий Цыпченко, перекинув мяч через Юрия Дюпина.
Официальная часть сезона начнётся для «Рубина» 5 марта, когда в рамках Первой лиги команда встретится с «Кубанью» на выезде. «Крылья Советов» начнут вторую часть сезона тремя играми с «Динамо» — двумя в Фонбет Кубке России и одной в Российской Премьер-Лиге.
- 28 января 2023
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