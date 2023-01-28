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Керк самостоятельно выплатил «Локомотиву» компенсацию за аренду

Керк самостоятельно выплатил «Локомотиву» компенсацию за аренду
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Нападающий Гирано Керк выплатил «Локомотиву» сумму за аренду в «Антверпен». Об этом сообщает Transfermarkt.

«Антверпен» указал на своём официальном сайте, что игрок и клуб воспользовались исключением ФИФА для приостановки действия контракта, что позволило игроку перейти бесплатно в аренду до лета 2023 года. Но в рамках сохранения имиджа игрок сам выплатил «Локомотиву» сумму собственной аренды в размере € 600 тыс.

До зимней паузы в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Гирано Керк был задействован во всех матчах «Локомотива». Футболист забил два гола и оформил одну результативную передачу. В групповом этапе Фонбет Кубка России он также провёл все шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.

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