Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в английскую Премьер-лигу

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о слухах, согласно которым он может вернуться работать в английскую Премьер-лигу.

«Я понимаю вопрос, но его нужно задавать не мне, а клубу. Когда я был молод, я мог обсуждать с прессой внутренние дела команды, но зрелость помогает быть более уравновешенным и менее эгоистичным.

Я хотел бы сказать, что не понимаю, почему некоторые говорят, что я хочу в Премьер-лигу, а другие говорят, что Премьер-лига хочет меня. Я ничего не хочу, я просто живу сегодняшним днём. Когда клуб захочет поговорить со мной, я всегда буду готов. Но сейчас я думаю только о «Роме», а не о своём будущем», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения: