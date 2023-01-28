Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в английскую Премьер-лигу
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о слухах, согласно которым он может вернуться работать в английскую Премьер-лигу.
«Я понимаю вопрос, но его нужно задавать не мне, а клубу. Когда я был молод, я мог обсуждать с прессой внутренние дела команды, но зрелость помогает быть более уравновешенным и менее эгоистичным.
Я хотел бы сказать, что не понимаю, почему некоторые говорят, что я хочу в Премьер-лигу, а другие говорят, что Премьер-лига хочет меня. Я ничего не хочу, я просто живу сегодняшним днём. Когда клуб захочет поговорить со мной, я всегда буду готов. Но сейчас я думаю только о «Роме», а не о своём будущем», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.
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Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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