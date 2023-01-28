20-летний Педри провёл 100-й матч в составе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Эта игра стала для 20-летнего футболиста 100-й в составе команды.

Педри стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, но затем был отправлен в обратную аренду в «Лас-Пальмас», которая продлилась сезон. С кампании-2020/2021 Педри стал незаменимым игроком стартового состава «Барселоны». Всего в 99 матчах за команду полузащитник забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.



Также Педри успел провести 18 матчей в составе сборной Испании.

Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.