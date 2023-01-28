Брозович интересен топ-клубам из Испании, Англии и Италии

Ряд европейских топ-клубов заинтересованы в приобретении полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим (игрок получает € 6,5 млн в год с учётом бонусов). Заинтересованность в подписании игрока проявляют тренер «Барселоны» Хави и тренер «Реала» Карло Анчелотти. «Ювентус» хотел пригласить Брозовича в команду ещё в прошлом сезоне. Наконец, «Челси» хочет приобрести Брозовича и создать связку Ковачич — Брозович. Лондонский клуб также заинтересован в покупке ещё одного хорватского игрока — Йошки Гвардиола.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Марсело восстанавливается после травмы.