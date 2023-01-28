«Унион» сравнялся с «Баварией» по очкам. У «Баварии» игра в запасе

Сегодня, 28 января, проходят матчи 18-го тура чемпионата Германии. В матче «Герта» — «Унион Берлин» гости одержали победу со счётом 2:0 и догнали «Баварию» в турнирной таблице.

В концовке первого тайма Данило Дуки открыл счёт в матче, отличившись после передачи Кристофера Триммеля. На 67-й минуте Пауль Зегуин удвоил преимущество гостей. Голевую передачу отдал Шеральдо Бекер. «Унион» набрал 36 очков. «Бавария» может вернуться на единоличное первое место, если возьмёт очки с «Айнтрахтом». Игра состоится позднее вечером.

Параллельно с матчем «Герта» — «Унион» прошли ещё четыре игры Бундеслиги. «Фрайбург» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1, мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Хоффенхайм (4:1), «Вердер» победил «Вольфсбург» (2:1), а «Майнц» одержал победу в игре с «Бохумом» (5:2).