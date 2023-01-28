Анхель Ди Мария: моя дочь могла умереть. Я уезжал из больницы, не зная, что будет завтра

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Анхель Ди Мария, ныне выступающий за «Ювентус», вспомнил, как чуть не потерял новорождённую дочку в 2013 году.
«В том году мы выиграли Кубок Испании с «Реалом». У меня был отличный год. Когда через неделю родилась моя дочь, мы играли с «Атлетико», и я отличился. Это было сложно, потому что я мог видеть дочку только дважды в день. День проводил в больнице, а ночью возвращался домой без дочки. Она была на волоске от смерти. Это было очень тяжело, ты уезжал и не знал, что произойдёт на следующий день. Иногда мы приезжали, а там уже были дети, которых не стало. Когда спрашиваешь, что произошло, то получаешь ответ, что они умерли от вируса или попросту перестали дышать», — приводит слова Ди Марии Ole.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ. Видеоролик:
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