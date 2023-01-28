«Жирона» — «Барселона»: Педри открыл счёт на 61-й минуте встречи
Поделиться
Сегодня, 28 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играет с «Жироной». Команды встречаются на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 61-й минуте каталонцы провели опасную атаку на ворота «Жироны». После серии передач голкипер Пауло Гассанига отбил мяч перед собой, но на подборе оказался Педри, который низом поразил угол ворот — 1:0.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата. У футболистов Хави в активе 44 очка по исходу 17 встреч, они опережают мадридский «Реал» на три очка. «Жирона» находится на 12-м месте турнирной таблицы, у команды набрано 21 очко.
Новость по теме20-летний Педри провёл 100-й матч в составе «Барселоны»
Комментарии
- 28 января 2023
-
19:50
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
18:16
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:15
-
17:15
-
16:45
-
16:44
-
16:44
-
16:27
-
16:25
Партнерский контент