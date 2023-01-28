«Жирона» — «Барселона»: Педри открыл счёт на 61-й минуте встречи

Сегодня, 28 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играет с «Жироной». Команды встречаются на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте каталонцы провели опасную атаку на ворота «Жироны». После серии передач голкипер Пауло Гассанига отбил мяч перед собой, но на подборе оказался Педри, который низом поразил угол ворот — 1:0.

«Барселона» является лидером испанского чемпионата. У футболистов Хави в активе 44 очка по исходу 17 встреч, они опережают мадридский «Реал» на три очка. «Жирона» находится на 12-м месте турнирной таблицы, у команды набрано 21 очко.