«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором играли подмосковные «Химки» и армянский «Пюник». Матч начался в 17:00 мск. «Химки» одержали победу со счётом 2:0.
На 72-й минуте Александр Руденко открыл счёт в матче. В концовке встречи «Химки» удвоили преимущество. Ранее команда Спартака Гогниева уступила «Велесу» со счётом 1:2.
«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).
«Пюник» располагается на третьей строчке чемпионата Армении. На счету команды 34 очка в 19 матчах сезона-2022/2023. В турнире лидирует «Урарту» с 47 очками в 20 встречах.
Комментарии
- 28 января 2023
-
21:25
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:46
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
18:16
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:52
Партнерский контент