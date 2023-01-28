«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче

Сегодня, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором играли подмосковные «Химки» и армянский «Пюник». Матч начался в 17:00 мск. «Химки» одержали победу со счётом 2:0.

На 72-й минуте Александр Руденко открыл счёт в матче. В концовке встречи «Химки» удвоили преимущество. Ранее команда Спартака Гогниева уступила «Велесу» со счётом 1:2.

«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).

«Пюник» располагается на третьей строчке чемпионата Армении. На счету команды 34 очка в 19 матчах сезона-2022/2023. В турнире лидирует «Урарту» с 47 очками в 20 встречах.