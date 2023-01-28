«Барселона» минимально обыграла «Жирону» в гостевом матче Ла Лиги

Сегодня, 28 января, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Жироной». Команды встретились на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл под полным преимуществом футболистов «Барселоны». Каталонцы владели мячом 63% игрового времени и нанесли восемь ударов по воротам (три точные), но не смогли открыть счёт.

Промах Дембеле:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Вторая половина матча проходила по тому же сценарию, но в этот раз с забитыми мячами. На 61-й минуте встречи после неудачного выноса мяча голкипером Пауло Гассанигой хавбек «Барселоны» Педри с трёх метров поразил ворота соперника.

Гол Педри:

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. На 90+7-й минуте главный тренер «Жироны» Анхель Мичел получил красную карточку за споры с арбитром.