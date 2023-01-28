«Марсель» объявил о достижении соглашения с Унаи
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Французский «Марсель» достиг соглашения с полузащитником сборной Марокко Аззедином Унаи. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.
Ранее футболист выступал за другой клуб из Франции — Анже. В текущем сезоне Лиги 1 Аззедин Унаи провёл 15 матчей, в которых также не сумел записать на свой счёт голов или результативных передач.
22-летний хавбек помог своей национальной команде дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 42 очка в 19 играх.
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