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«Пари НН» подтвердил присоединение к команде хавбека «Урала» Рамазана Гаджимурадова

«Пари НН» подтвердил присоединение к команде хавбека «Урала» Рамазана Гаджимурадова
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов готовится к сезону в составе «Пари НН». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба в своём телеграм-канале.

Ранее 25-летний Гаджимурадов на поехал на сборы с командой из Екатеринбурга. «Чемпионат» сообщал, что футболист не входит в планы главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Рамазан Гаджимурадов стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Гаджимурадов выступал в «СКА-Хабаровск» и «Велесе». Гаджимурадов является воспитанником московской футбольной школы молодёжи.

Напомним, на зимних сборах вместе с «Пари НН» также тренируется полузащитник Денис Глушаков, ранее расторгнувший контракт с «Химками».

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