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Хави прокомментировал победу в матче с «Жироной»

Хави прокомментировал победу в матче с «Жироной»
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес дал комментарий по матчу испанской Примеры с «Жироной» (1:0).

«Нам нужно прибавлять, мы должны стремиться добиться в атаке большего. Сегодня «Жирона» играла немного иначе. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля.

Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворён тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить. Нам было тяжело создавать моменты. Порой нам приходилось отступать от сценария», — приводит слова специалиста Marca.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании. Команда опережает «Реал», сыгравший на один матч меньше, на шесть очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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