Хави прокомментировал победу в матче с «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес дал комментарий по матчу испанской Примеры с «Жироной» (1:0).

«Нам нужно прибавлять, мы должны стремиться добиться в атаке большего. Сегодня «Жирона» играла немного иначе. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля.



Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворён тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить. Нам было тяжело создавать моменты. Порой нам приходилось отступать от сценария», — приводит слова специалиста Marca.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании. Команда опережает «Реал», сыгравший на один матч меньше, на шесть очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.