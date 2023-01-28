Павел Погребняк: Малком — лучший легионер в РПЛ. Неужели не видно?

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает форварда команды Малкома лучшим легионером Российской Премьер-Лиги.

«Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 28 января, агент бразильского футболиста подтвердил, что его клиент останется в «Зените» и не перейдёт в «ПСЖ», который проявлял заинтересованность в его переходе. 25-летний Малком играет за российский клуб с 2019-го и в июле прошлого года продлил с ним контракт до 2027-го.

В нынешнем сезоне Малком в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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