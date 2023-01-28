Педри: в последних играх «Барселона» плохо завершает атаки, и это дорого нам обходится

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал свой мяч в ворота «Жироны» в матче 19-го тура испанской Ла Лиги (1:0), а также высказался о проблемах с реализацией в последних матчах сине-гранатовых.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Мне всегда говорят, что я должен стараться забить гол, и теперь они оказались правы. Я очень рад, что у меня есть такая возможность забивать мячи. Несмотря на то что я полузащитник, мне удобнее много контактировать с мячом, но в атаке всем нравится забивать голы. Я остаюсь более продвинутым, чтобы попытаться внести свой вклад.
Проблемы с реализацией в последних матчах? В последних играх мы правда плохо завершаем атаки, и это нам дорого обходится. Также команда, пропустившая гол, идёт вперёд, чтобы попытаться сравнять счёт. На их поле болельщики их гонят вперёд, и всё может случиться», — приводит слова Педри Sport.es.
- 28 января 2023
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