Агент новичка «Крыльев» Гарре: русские — прекрасная нация, мой клиент счастлив

Эмилио Чемпион, агент будущего новичка «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал, почему его клиент согласился перейти в российскую команду.
«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию, несмотря на то что это отличная возможность для них. У них присутствуют страх, сомнения и неопределённость по поводу текущей ситуации. Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские — прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».
Права на 22-летнего Гарре принадлежат «Расингу», сам футболист выступает на правах аренды за «Хуракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити».
- 28 января 2023
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