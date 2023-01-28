Алексей Игонин объяснил, почему «Зенит» не будет совершать трансферы в зимнее ТО

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что, согласно поставленным задачам, у санкт-петербургского клуба нет никаких позиций, которые нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно.

«Мы всегда говорили о том, что нужна конкуренция. Но всё зависит от того, в каких турнирах участвует «Зенит». На уровне чемпионата России запас прочности вполне достаточен. Еврокубков нет. Но «Зенит» берёт молодых футболистов, действует на перспективу, отталкиваясь от возможности участвовать в еврокубках. Это работа вдолгую. Сегодня и сейчас — всё есть, — приводит слова Игонина издание «КП Спорт».

«Зенит» занимает первое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе 42 очка. На втором месте располагается «Спартак» (36), а замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).