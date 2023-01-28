«Арсенал» сделал предложение в размере € 80 млн за хавбека «Брайтона» Кайседо

«Арсенал» продолжает усиливать давление на «Брайтон» в связи с желанием подписать их опорного полузащитника Мойсеса Кайседо. Как сообщает британское издание Daily Mail, лондонцы решили сделать второе предложение за игрока в размере почти € 80 млн, из которых € 70 млн являются фиксированной частью, а остальная сумма будет выплачена в качестве бонусов.

Первое предложение «канониров» в размере € 70 млн было отклонено, после чего футболист публично попросил руководство «Брайтона» отпустить его. На игрока также претендует лондонский «Челси», который сделал предложение в виде € 65 млн, которое, конечно, также было отклонено. «Чайки» оценивают своего футболиста в € 90 млн.

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