«Крылья Советов» анонсировали трансфер роликом с Алабой, Салахом и Месси

«Крылья Советов» в своём телеграм-канале опубликовали видеоролик, в котором показаны фотографии некоторых известных футбольных личностей. Вероятно, это анонсирование предстоящего подписания аргентинского нападающего Бенхамина Гарре.
Под музыку идёт видеоряд из фотографий Давида Алабы, Мохамеда Салаха, Пепа Гвардиолы, Серхио Агуэро и Лионеля Месси, а в конце указана дата — 29 января 2023 года.
«Крылья Советов» возобновят официальную часть сезона 23 февраля, когда дома сыграют с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России. 1 и 5 марта самарскую команду ждут ещё две встречи с бело-голубыми — ответная в Кубке и первая игра в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы. В 17 матчах РПЛ «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место.
- 28 января 2023
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