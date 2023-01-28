Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Себальос хочет остаться в «Реале». Игрок отклонил предложения из АПЛ

Себальос хочет остаться в «Реале». Игрок отклонил предложения из АПЛ
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос хочет продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

26-летний полузащитник, текущее соглашение которого истекает летом этого года, уверен, что продолжение карьеры в «Реале» является наилучшим вариантом. Ситуация с контрактом Себальоса позволяет ему вести переговоры с другими клубами, но он уже отклонил несколько предложений, в том числе из английской Премьер-лиги. Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что «Реал» не был заинтересован в продлении контракта с футболистом, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять своё мнение.

В текущем сезоне Себальос провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Новость по теме
Анчелотти: Камавинга, Себальос и Асенсио помогли «Реалу», когда нужна была помощь каждого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023