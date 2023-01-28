Себальос хочет остаться в «Реале». Игрок отклонил предложения из АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос хочет продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

26-летний полузащитник, текущее соглашение которого истекает летом этого года, уверен, что продолжение карьеры в «Реале» является наилучшим вариантом. Ситуация с контрактом Себальоса позволяет ему вести переговоры с другими клубами, но он уже отклонил несколько предложений, в том числе из английской Премьер-лиги. Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что «Реал» не был заинтересован в продлении контракта с футболистом, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять своё мнение.

В текущем сезоне Себальос провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.