Юрий Уткульбаев прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Рубина»

Юрий Уткульбаев, который сегодня, 28 января, лишился статуса исполняющего обязанности на должности главного тренера «Рубина», прокомментировал это событие. Уткульбаев выполнял эти функции после ухода Леонида Слуцкого.

«Мне кажется, это была больше формальность, потому что мы работали с начала первого сбора. Все это понимали. Были кое-какие организационные моменты в большей степени. Тренерский штаб в рабочем режиме принял эту информацию. Ребята отметили наше назначение победой, хорошей игрой с отличным соперником, который доставил нам много сложностей. Нам есть о чём поговорить, но надо учитывать, что это сборы. Не всё так налегке получается», — приводит слова Уткульбаева пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.