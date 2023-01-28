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«Севилья» разгромила «Эльче» в домашнем матче Ла Лиги

«Севилья» разгромила «Эльче» в домашнем матче Ла Лиги
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Сегодня, 28 января, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» играла с «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 20:30 мск.

Хозяева поля вышли вперёд на 29-й минуте встречи, когда нападающий Юссеф Эн-Несири реализовал момент после передачи Маркоса Акуньи.

Гол Эн-Несири:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 41-й минуте «Эльче» остался в меньшинстве, когда защитник Педро Бигас получил прямую красную карточку.

Удаление Бигаса:

Через пару минут «Севилья» воспользовалась численным преимуществом, когда крайний защитник Маркос Акунья почти с линии штрафной отправил мяч в сетку ворот.

Гол Акуньи:

Через ещё пять минут «Севилья» забила свой третий мяч — снова отличился Эн-Несири, ассистировал ему Сусо.

Второй гол Эн-Несири:

Во втором тайме команды забитыми мячами не отметились, и встреча завершилась разгромной победой «Севильи» — 3:0.

Испания - Примера. 19-й тур
28 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 0
Эльче
Эльче
1:0 Эн-Несири – 29'   2:0 Акунья – 43'   3:0 Эн-Несири – 45+3'
Удаления: нет / Бигас – 41'
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