«Севилья» разгромила «Эльче» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 28 января, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» играла с «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 20:30 мск.
Хозяева поля вышли вперёд на 29-й минуте встречи, когда нападающий Юссеф Эн-Несири реализовал момент после передачи Маркоса Акуньи.
Гол Эн-Несири:
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На 41-й минуте «Эльче» остался в меньшинстве, когда защитник Педро Бигас получил прямую красную карточку.
Удаление Бигаса:
Через пару минут «Севилья» воспользовалась численным преимуществом, когда крайний защитник Маркос Акунья почти с линии штрафной отправил мяч в сетку ворот.
Гол Акуньи:
Через ещё пять минут «Севилья» забила свой третий мяч — снова отличился Эн-Несири, ассистировал ему Сусо.
Второй гол Эн-Несири:
Во втором тайме команды забитыми мячами не отметились, и встреча завершилась разгромной победой «Севильи» — 3:0.
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