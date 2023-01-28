Спаллетти — о 60-летии Моуринью: разочарован, что он меня не позвал, я бы принёс подарок

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящей игре с «Ромой» и о тренере римлян Жозе Моуринью.

«Рома» – хорошо обученная команда, которая отлично пользуется своими возможностями, в том числе при стандартных положениях. В этом ей помогают как физическая подготовка, так и прагматизм Жозе Моуринью. Он знает нас, мы знаем его и характеристики его команды. Нам нужно проявить своё мастерство.



У меня в команде умные ребята, которые правильно будут распоряжаться 12-очковым преимуществом. Мы не рискуем потерять бдительность и внимательность. Увидев «Рому» и Моуринью, команда обретёт верный настрой.



День рождения Моуринью? Желаю Моуринью всего наилучшего. Ожидал, что он пригласит меня, я был разочарован. Я бы пришёл с подарком. Он один из тех, кто поднимает общий уровень футбола. Браво, Моуринью, всего наилучшего тебе!» — приводит слова Спаллетти Calciomercato.