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Спаллетти — о 60-летии Моуринью: разочарован, что он меня не позвал, я бы принёс подарок

Спаллетти — о 60-летии Моуринью: разочарован, что он меня не позвал, я бы принёс подарок
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящей игре с «Ромой» и о тренере римлян Жозе Моуринью.

«Рома» – хорошо обученная команда, которая отлично пользуется своими возможностями, в том числе при стандартных положениях. В этом ей помогают как физическая подготовка, так и прагматизм Жозе Моуринью. Он знает нас, мы знаем его и характеристики его команды. Нам нужно проявить своё мастерство.

У меня в команде умные ребята, которые правильно будут распоряжаться 12-очковым преимуществом. Мы не рискуем потерять бдительность и внимательность. Увидев «Рому» и Моуринью, команда обретёт верный настрой.

День рождения Моуринью? Желаю Моуринью всего наилучшего. Ожидал, что он пригласит меня, я был разочарован. Я бы пришёл с подарком. Он один из тех, кто поднимает общий уровень футбола. Браво, Моуринью, всего наилучшего тебе!» — приводит слова Спаллетти Calciomercato.

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