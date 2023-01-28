Болельщики «Пари НН» просят клуб подписать контракт с Артёмом Дзюбой
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Фанаты нижегородского «Пари НН» в комментариях команды под постами в соцсетях запустили хештеги с призывом подписать контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой, находящимся в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба заключил с командой контракт до конца сезона, однако позднее пресс-служба «Пари НН» опровергла подобный переход. «Чемпионат» сообщал, что медосмотр Дзюбы перед трансфером в нижегородский клуб переносили шесть раз из-за сомнений у руководства «Пари НН» о возможности подписания нападающего.
Нынешний сезон Артём Дзюба начал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», но расторг с командой контракт в ноябре 2022 года. С тех пор форвард находится без команды.
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