Дембеле может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 19-го тура испанской Примеры с «Жироной». Игрок может пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.

Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в левой ноге в середине первого тайма и был заменён на 26-й минуте. Сообщается, что француз получил травму четырёхглавой мышцы левой ноги. Предварительное время восстановления составит более трёх недель. «Барселона» проведёт первый матч с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля, а ответный — 23 февраля.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле принял участие в 28 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах. Футболист забил восемь голов и отдал семь результативных передач.