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«Интер» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Шкриньяру в размере € 10 млн

«Интер» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Шкриньяру в размере € 10 млн
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«Интер» получил первое предложение «ПСЖ» по защитнику Милану Шкриньяру, но миланская команда отклонила его, посчитав слишком низким. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, первоначальная ставка парижского клуба составляла около € 10 млн, но «Интер» хочет, чтобы «ПСЖ» удвоил эту сумму, чтобы переход Шкриньяра состоялся в январе.

Сам защитник уже подписал предварительное соглашение с «ПСЖ». Этот тип контракта может быть подписан за шесть месяцев до истечения срока действия текущего соглашения. Договорённость с французской командой будет действовать с 1 июля 2023 года, однако руководство парижан хочет заключить сделку уже сейчас.

Тем временем «Интер» начинает искать замену. Первые имена — Тьяго Джало из «Лилля» и Виктор Линделёф из «Манчестер Юнайтед». Однако первый игрок не продаётся, а защитник «красных дьяволов» не хочет уходить в аренду.

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