«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: полузащитник Каземиро оформил дубль за четыре минуты

В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом». Полузащитник домашней команды Каземиро оформил дубль за четыре минуты.
Сначала 30-летний футболист отличился на 54-й минуте, а второй его гол пришёлся на 58-ю минуту. Отметим, что для Каземиро это второй дубль в его карьере: он также забивал дважды в матче с «Севильей» в 2020-м, будучи игроком мадридского «Реала». Голевыми передачами в матче с «Редингом» на Каземиро отметились его соотечественники — Антони и Фред, который забил третий мяч «Манчестер Юнайтед» на 67-й минуте. На 72-й Амаду Салиф Мбенг отыграл один. Отметим, что с середины второго тайма «Рединг» играет в меньшинстве после удаления Энди Кэрролла.
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