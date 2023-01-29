«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче Серии А
Поделиться
В ночь с 28 на 29 января мск состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала у себя дома «Сампдорию». Игра проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Главный арбитр матча дал стартовый свисток в 22:45 мск. Игра завершилась победой «Аталанты» со счётом 2:0.
На 42-й минуте Йоаким Мехле вывел хозяев вперёд после передачи Ханса Хатебура. На 57-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество «Аталанты». Рафаэл Толой выступил в роли ассистента.
Таким образом, «Аталанта» набрала 38 очков после 20 матчей и сравнялась с «Миланом». Клуб отстаёт от «Интера» на два очка, а от «Наполи» — на 12. «Сампдория» занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии с девятью очками.
Комментарии
- 29 января 2023
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:23
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:00
- 28 января 2023
-
23:41
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:29
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:36
Партнерский контент