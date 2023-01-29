«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче Серии А

В ночь с 28 на 29 января мск состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала у себя дома «Сампдорию». Игра проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Главный арбитр матча дал стартовый свисток в 22:45 мск. Игра завершилась победой «Аталанты» со счётом 2:0.

На 42-й минуте Йоаким Мехле вывел хозяев вперёд после передачи Ханса Хатебура. На 57-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество «Аталанты». Рафаэл Толой выступил в роли ассистента.

Таким образом, «Аталанта» набрала 38 очков после 20 матчей и сравнялась с «Миланом». Клуб отстаёт от «Интера» на два очка, а от «Наполи» — на 12. «Сампдория» занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии с девятью очками.