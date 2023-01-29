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Энди Кэрролл в матче с «МЮ» получил две жёлтые за пять минут, удалившись впервые с 2017-го

Энди Кэрролл в матче с «МЮ» получил две жёлтые за пять минут, удалившись впервые с 2017-го
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В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом». Нападающий гостей Энди Кэрролл получил по жёлтой карточке на 60-й и 65-й минутах матча, заработав удаление впервые с октября 2017 года. Об этом сообщает Squawka. Кэрролл тогда был футболистом «Вест Хэма».

После удаления «Рединг», который к тому моменту проигрывал 0:2, пропустил третий мяч, который забил Фред. Первые два в составе «Манчестер Юнайтед» записал на свой счёт Каземиро. На 72-й минуте «Рединг» отыграл один мяч после точного удара Амаду Салифа Мбенга.

Энди Кэрролл выступает за «Рединг» с сентября 2022 года. В 17 матчах Чемпионшипа он забил четыре мяча.

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