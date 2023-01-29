«МЮ» обыграл «Рединг» и вышел в 1/8 Кубка Англии. У Каземиро дубль, Кэрролл удалился

В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходил матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

На 54-й и 58-й минутах матча точными ударами отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, оформивший второй дубль в своей карьере. Примечательно, что результативные передачи на бразильца отдали его соотечественники Антони и Фред. На 65-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Рединга» Энди Кэрролл, для него это удаление первое с октября 2017 года. Итоговый счёт на табло установил Фред с передачи Бруну Фернандеша — 3:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».