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«МЮ» обыграл «Рединг» и вышел в 1/8 Кубка Англии. У Каземиро дубль, Кэрролл удалился

«МЮ» обыграл «Рединг» и вышел в 1/8 Кубка Англии. У Каземиро дубль, Кэрролл удалился
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В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходил матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

На 54-й и 58-й минутах матча точными ударами отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, оформивший второй дубль в своей карьере. Примечательно, что результативные передачи на бразильца отдали его соотечественники Антони и Фред. На 65-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Рединга» Энди Кэрролл, для него это удаление первое с октября 2017 года. Итоговый счёт на табло установил Фред с передачи Бруну Фернандеша — 3:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Рединг
Рединг
1:0 Каземиро – 54'   2:0 Каземиро – 58'   3:0 Фред – 66'   3:1 Мбенг – 72'
Удаления: нет / Кэрролл – 65'
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