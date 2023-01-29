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«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Марселем»

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Марселем»
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Сегодня, 29 января, завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» встречался с «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Игра прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток главного арбитра Жереми Пиньяра прозвучал в 23:00 мск.

Первыми счёт в матче открыли хозяева, но сделали они это себе в минус: на 17-й минуте встречи хавбек «Марселя» Жордан Верету срезал мяч в свои ворота, и «Монако» вышел вперёд. «Марсель» сравнял в начале второго тайма, когда Алексис Санчес на 47-й минуте реализовал голевой момент. Остаток встречи прошёл в острой борьбе, в котором хозяева были ближе к победе, однако выйти вперёд они не сумели.

Матч завершился ничейным исходом — 1:1. Александр Головин провёл на поле весь матч, но голевыми действиями не отметился. В составе «Марселя» сыграли экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго (провёл весь матч), а также украинский полузащитник Руслан Малиновский (был заменён на 86-й минуте).

Франция - Лига 1. 20-й тур
28 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Верету – 17'   1:1 Санчес – 47'
Комментарии
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